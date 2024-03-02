«صحة المنيا»: تحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

حملات رقابية على المنشآت الطبية

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت عددا من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز خلال شهر، حيث تم المرور على 348 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وأسفرت عن ضبط 207 منشآت مخالفة وتحرير 8 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة و4 محاضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

ترخيص 8 منشآت طبية خاصة

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إصدار ترخيص لعدد 8 منشآت طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 83 منشأة طبية، وإنذار 191 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى فحص 14 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.