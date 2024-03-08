لاعب عالمي يرتدي قميص الأهلي في نهائي كأس مصر.. والجمهور: «ده بجد؟»

شهدت مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، ضمن اللقاء الحاسم للقب المحلي الذي تستضيفه المملكة العربية السُّعُودية، ظهور نجم عالمي بقميص المارد الأحمر.

إليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي ميشيل يانكون، كشفت عن ارتداء النجم الإيطالي فرانشسكو توتي، لقميص المارد الأحمر على هامش نهائي كأس مصر.

توتي يظهر بقميص الأهلي خلال مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

ونشرت «يانكون» عبر حسابها على موقع «انستجرام»، من داخل ملعب الأول بارك مستضيف لقاء نهائي كأس مصر، رفقة توتي، صورة وهما يرتديان قميص نادي القرن الأفريقي، معلقة: «أنا ناوي أنا ناوي.. فرانشسكو توتي أهلاوي».

https://www.instagram.com/p/C4QqU4FtgZ6/?igsh=cGc4c3lqZzAzZ25t

الجماهير تعلق على ظهور توتي بقميص الأهلي في نهائي كأس مصر

وانهالت تعليقات الجماهير الحمراء على صورة «توتي» بقميص الأهلي، وكتب أحد المشجعين: «هو ده بجد؟»، وعلّق آخر: «توتي نجم روما»، وكتب مشجع: «أنا غاوي أنا غاوي فرانشسكو توتي أهلاوي».

وشهدت أجواء مباراة الأهلي والزمالك، احتفالية قبل اللقاء، أحياها المطرب عمرو دياب من داخل الملعب، بينما تواجد العديد من فناني الوطن العربي ونجوم الكرة لمتابعة اللقاء.