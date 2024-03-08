عاجل.. مفاجأة قبل بداية مباراة الأهلي والزمالك.. ظهور عمرو دياب في القمة الكروية

قبل دقائق من بداية مباراة الأهلي والزمالك، ظهر المطرب عمرو دياب، بشكل مميز ومفاجئ، وطل على جمهوره ومتابعيه، بأغنية «يا أنا يا لا» التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إلى جانب كوكتيل من الأغنيات التي اشتهر بها، لتكون إطلالته محبة للجميع.

ظهر عمرو دياب الهضبة بنيولوك مختلف، تميز بشعر أصفر وجاكيت بنفسجي اللون، ليظهر شابًا كعادته، وظهر ذلك في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر عرضها مساء الجمعة، على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض السعودية، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة خارج مصر، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السُّعُودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

القنوات الناقلة للمباراة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر 2022-2023، عبر قناة «أون تايم سبورت»، من خلال التردد التالي:

تردد قناة «أون تايم سبورت»

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 5/6

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة «mbc مصر»

كما يمكن تنزيل قناة «mbc مصر» لمشاهدة مباراة القمة عبر التردد التالي:

- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6