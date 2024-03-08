3 نصائح مهمة لإمام عاشور من شقيقه قبل مباراة الأهلي والزمالك: «ركز واهدى»

يستعد الأهلي والزمالك اليوم لخوض مباراة قوية في نهائي كأس مصر الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الجمعة.

تواصل اللاعب إمام عاشور مع شقيقه

وأكد الكابتن حازم عاشور شقيق اللاعب إمام عاشور لـ«الوطن»، أنه تواصل مع إمام ووجه له رسائل قبل مباراة الأهلي، ونصحه بالتركيز بشكل جيد.

وأضاف «عاشور»، أنه قدم العديد من النصائح المهمة لشقيقه، وهو أن يكون اللاعب مُتميز بالهدوء والتركيز للفوز بالمباراة.

إمام عاشور ضمن التشكيلة الأساسية الأهلي والزمالك

وأكد أن شقيقه، ضمن التشكيل الأساسي لمبارة اليوم: «أهم حاجة التركيز، والهدوء من اللاعبين من أجل تخفيف مباراة مهمة، وأتمنى من إمام الحصول على رجل المباراة وتحقيق الفوز اليوم».