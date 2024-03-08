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دراما المتحدة

3 نصائح مهمة لإمام عاشور من شقيقه قبل مباراة الأهلي والزمالك: «ركز واهدى»

كتب:

آية حسنين
07:16 م | الجمعة 08 مارس 2024
إمام عاشور

إمام عاشور

يستعد الأهلي والزمالك اليوم لخوض مباراة قوية في نهائي كأس مصر الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الجمعة.

تواصل اللاعب إمام عاشور مع شقيقه

وأكد الكابتن حازم عاشور شقيق اللاعب إمام عاشور لـ«الوطن»، أنه تواصل مع إمام ووجه له رسائل قبل مباراة الأهلي، ونصحه بالتركيز بشكل جيد.

وأضاف «عاشور»، أنه قدم العديد من النصائح المهمة لشقيقه، وهو أن يكون اللاعب مُتميز بالهدوء والتركيز للفوز بالمباراة.

إمام عاشور ضمن التشكيلة الأساسية الأهلي والزمالك

وأكد أن شقيقه، ضمن التشكيل الأساسي لمبارة اليوم: «أهم حاجة التركيز، والهدوء من اللاعبين من أجل تخفيف مباراة مهمة، وأتمنى من إمام الحصول على رجل المباراة وتحقيق الفوز اليوم».

 

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بقلم آية حسنين