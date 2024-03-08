حدث بمسلسل الكبير.. مشهد محمد سلام يتكرر في مباراة الأهلي والزمالك

قبل لحظات من انطلاق مباراة المزاريطة وفريق FHC، حدثت مفاجأة غير متوقعة، أعلن عنها المعلق، بانتقال «هجرس» إلى الفريق المنافس للمزاريطة، وارتدائه التيشرت الخاص بهم، في مشهد أعاد إلى الأذهان انتقال بعض اللاعبين إلى الفرق المنافسة، وهو أمر معتاد في المجال الكروي.

الدراما تنقل أحداثها من الواقع، وهو ما تحقق في إحدى مشاهد مسلسل الكبير، خلال مباراة بين فريقي المزاريطة بقيادة «حزلقوم»، وFHC المنافس، إذ فوجئ الجهور في اللحظات الأخيرة بانتقال «هجرس»، إلى فريق FHC، مما سبب دهشة على وجه «حزلقوم»، عبّر عنها بجملة: «يا نهار أسوح»، ونطقت مربوحة بطريقتها الكوميدية «لي»، ليسير بعدها الماتش بشكل طبيعي، ويفوز فريق «المزاريطة» بنهاية المباراة.

انتقال اللاعبين على أرض الواقع

يعد انتقال بعض اللاعبين إلى الفرق المنافسة، من الأمور الطبيعية التي تحدث من وقت لآخر، في تشكيل الفرق، سواء من النادي الأهلي إلى الزمالك، أو العكس.

قائمة لاعبي نادي الزمالك المنتقلين إلى الأهلي:

إمام عاشور. محمود عبد المنعم الشهير بـ«كهربا». رضا عبد العال. هاني العجيزي. جمال حمزة. مجدي طلبة. إسلام الشاطر. صبري رحيل. محمد صديق. المعتز بالله إينو. طارق السعيد. نادر السيد.

أعلن فريق ميتلاند الدنماركي وإدارة المارد الأحمر، عن انتقال اللاعب إمام عاشور، من نادي الزمالك إلى الأهلي، في عام 2023، بعقد مدته 5 سنوات، وفي عام 2019، انضم اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بـ«كهربا»، من الزمالك إلى الأهلي.

قائمة لاعبي الأهلي المنتقلين إلى الزمالك:

عبد الله السعيد. ناصر ماهر. أحمد حمدي. عصام الحضري. حسام حسن. أحمد حسن. إبراهيم حسن. زكريا ناصف. أيمن شوقي. إبراهيم سعيد. حسين ياسر المحمدي. أحمد فيليكس. حسن مصطفى. جمال عبد الحميد. دومينيك دا سيلفا. محمد عبد الجليل. شريف أشرف. هاني سعيد. أسامة حسن. أحمد مجدي.

انضم اللاعب عبد الله السعيد إلى الزمالك خلال عام 2024، بعقد مدته موسم ونصف، فيما تعاقد ناصر ماهر مع مجلس إدارة الزمالك، لمدة أربع مواسم ونصف، أما اللاعب أحمد حمدي فانضم لمدة 3 مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر.

مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

ينتظر الملايين مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بنسخته الـ91، والتي ستبدأ اليوم عند الساعة السابعة والنصف مساءً، في مدينة الرياض عاصمة السعودية، ويمكن متابعة المباراة على قناة أون تايم سبورت، وعلى الراديو من خلال محطة أون سبورت FM، ومحطة الشباب والرياضة FM.