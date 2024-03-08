ماذا قالت الجماهير عن مفاجأة كولر في تشكيل الأهلي؟.. مخاطرة كبيرة  

بعد دقائق من إعلان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق في مواجهة الزمالك، في نهائي كأس مصر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، تباينت آراء الجماهير حول مفاجأة في تشكيل الأحمر.

كولر قرر الدفع بكريم نيدفيد أساسيًا، إلى جوار عمرو السولية في وسط الملعب، مستبعدًا مروان عطية الذي يلعب في مركز 6 بشكل أساسي، من تشكيلة اللقاء، فكيف استقبالت جماهير المارد الأحمر المفاجأة؟

ماذا قالت جماهير الأهلي على مشاركة نيدفيد أمام الزمالك؟

حالة من التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع التدوينات القصيرة X (تويتر) سابقًا، حيث اعتبر البعض إشراك نيدفيد أمام الزمالك مخاطرة كبيرة من كولر، بينما رأى البعض الآخر بأنه سيكون نجم اللقاء، فماذا قالوا؟

«بجد فكرة إننا نبدأ الماتش من غير ارتكاز وكمان بكريم نيدفيد مخاطرة كبيرة من كولر، بس إحنا ورا أي 11 رجل في الملعب»، هكذا علّق أحد مشجعي المارد الأحمر، بينما كتب آخر: «وجهة نظر كولر أنه ينزل نيدفيد بدل مروان عطية؟، حاجة عجيبة وغير منطقية بس على الله بقى يارب نكسب».

الفريق الآخر من الجماهير يرى أن مفاجاة كولر ستكون مكسب في اللقاء، حيث كتبت إحدةطى المشجعات: "نيدفيد هيكون نجم اللقاء عكس التوقعات"، وعلق آخر: "نيدفيد لاعب صاحب مجهود".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم وليد (نيدفيد).

خط الهجوم: محمود كهربا.