5 فئات تحصل على تذاكر قطارات مخفضة من السكة الحديد.. ما هي؟

توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر تذاكر قطارات بأسعار مخفضة لبعض فئات الجمهور، للتسير عليهم وحرصا على راحتهم بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى المقدمة لهم.

تخفيضات تذاكر قطارات السكة الحديد

وتستعرض «الوطن» تخفيضات تذاكر القطارات المحددة لفئات الجمهور، وقيمتها لكل فئة، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجهور القراء على مدار الساعة.

مرضى السرطان

يحصلون على تخفيض 100% على تذاكر قطارات الدرجة الثانية والثالثة المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية وتحيا مصر.

ويحصل مرضى السرطان على هذا التخفيض على تذاكر القطارات بموجب الكارت الذكي الذي يتم إصداره من الإدارة المركزية للمبيعات، مسافات طويلة بعد تقديم تقرير مرضي معتمد من المستشفى موضح به حالة المريض مع صورة بطاقة، ويكون صالح لمدة عام.

أصحاب المعاشات وكبار السن

يحصل أصحاب المعاشات الأقل من 70 عامًا على تخفيض 50% على تذاكر القطارات المكيفة وتحيا مصر بموجب استمارة معتمدة من التأمينات،ويتم استبداها من الشباك.

كبار السن الأكبر من 70 سنة يحصلون على تخفيض 100٪ على قطارات تحيا مصر، بموجب بطاقة الرقم القومي.

مصابو العمليات الحربية وأسرهم

يحصل مصابو العمليات الحربية وأسرهم والأطفال من سن 4 سنوات وحتى 10 سنوات على تخفيض 50% على قطارات تحيا مصر، بموجب إثبات الشخصية، وفي حالة السفر بالقطارات المكيفة يتم إضافة فرق التكييف كاملاً.

ذوو الهم والمرافق إن وجد

يحصل ذوو الهمم والمرافقون لهم على تخفيض 50% على كافة القطارات بالإضافة إلى قطارات التالجو.