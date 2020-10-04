تخفيضات على تذاكر القطارات لذوي الإعاقة ومرافقيهم.. تصل لـ75%

تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات هائلة على تذاكر القطارات بكافة أنواعها لركاب ذوي الإعاقة ومرافقيهم خلال رحلاتهم اليومية، مشيرة إلى أنّها تعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ القطارات من أهم وسائل النقل فى مصر، وتتمتع بأمان كاف، مشيرا إلى أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ مشروعات تحديث بنيتها الأساسية، موضحا أنّ قطارات السكة الحديد الجديدة حسنت الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أنّ حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعيق حركة التشغيل، وهناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

وترصد "الوطن"، تفاصيل تخفيضات تذاكر القطارات لذوي الإعاقة ومرافقيهم خلال رحلاتهم اليومية، كما يلي:

1. تمنح السكة الحديد تخفيضًا بنسبة 75% على تذاكر القطارات العادية، و50% على تذاكر القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية والـvip، وكذلك القطارات الروسية، وذلك من إجمالي قيمة التذكرة الكاملة.

2. على الراكب "صاحب الإعاقة" أو مرافقه، تقديم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، للجهة المختصة بقطع التذاكر.

3. يمكنهم ركوب القطار دون حجز.

4. عليهم إطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من أحقية المعاق في التخفيض الممنوح له، مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن على التذكرة، وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة.

5. حال وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض ذوي الإعاقة، ولا يحمل إثبات الشخصة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة.

6. حال وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية الخاص بالمعاق، فيتم تحصيل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.