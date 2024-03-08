محمد أبوشامة: هناك خلافات واضحة بين حكومة نتنياهو وأمريكا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة، إن رسائل البيت الأبيض مستمرة ومتواصلة، وتعكس دلالات وجود خلافات واضحة مع حكومة نتنياهو، ورأيه الشخصي حول الحرب على قطاع غزة.

تفاصيل خلاف أمريكا ونتنياهو

وأضاف «أبوشامة» خلال لقائه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، عبر «زوم»: «الخلافات لاحت قبل زيارة جانتس إلى واشنطن بأسابيع، عندما تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن احتمال الاعتراف بدولة فلسطين من جانب أحادي، وهى أحاديث انتشرت في الإعلام الغربي لأسابيع قبل أن يحسمها تصويت الكنيست الإسرائيلي، الرافض بشكل قاطع لهذا الاعتراف، وهو ما قطع الطريق على هذه المحاولة».

وتابع: «ثم جاءت زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى بريطانيا، وهى الزيارة التي لاحقها نتنياهو، وبعض أعضاء من حكومته، وبعض سفرائه في الخارج، لمحاولة لتقليص آثارها، وتحويلها إلى مكسب يضاف إلى نتنياهو».

نتنياهو يقلص مهام جانتس

وأكمل: «قيام نتنياهو بإصدار تعليمات إلى سفارة إسرائيل في واشنطن أو في لندن بعدم التعاون مع جانتس، وعدم تقديم أي مساعدات له، في سابقة لم نعهدها بالحكومات الإسرائيلية السابقة، فنعرف دائمًا أن العلاقات بين المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المختلفة عبر تاريخ طويل، تحترم وتقدر ممثليها في سائر دول العالم، ولكن ما حدث ما جانتس في هذه الزيارة يمثل منعطفًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية».