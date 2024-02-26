أمير كرارة يصور مشهد أكشن اليوم في مسلسل بيت الرفاعي

يواصل النجم أمير كرارة، اليوم، تصوير مسلسله الجديد «بيت الرفاعي»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل 2024، والذي يتعاون فيه كرارة مع المُخرج أحمد نادر جلال، ويُعد واحدا من المسلسلات المُرشحة لتحقيق نسب مشاهدة عالية، خاصة وأن أحداثه تدور في إطار شعبي، وينتمي لنوعية مسلسلات التشويق والإثارة.

ويصور اليوم أمير كرارة واحدا من أهم مشاهد الأكشن في أحداث المسلسل والذي سيتم عرضه في الحلقات الأولى من العمل، ويتم تصويره اليوم في منطقة جمعية عرابي بشبرا، وذلك بعدما انتقل التصوير إليها حيث كان يصور أمس في منطقة حلوان.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.