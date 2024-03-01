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دراما المتحدة

رمضان 2024.. أمير كرارة ينشر البرومو الرسمي لمسلسل بيت الرفاعي

كتب:

أحمد شعراني
06:12 م | الجمعة 01 مارس 2024
أمير كرارة

أمير كرارة

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي الثاني لمسلسل النجم أمير كرارة «بيت الرفاعي»، المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، ويعرض رسميًا عبر شبكة قنوات ON.

ونشر أمير كرارة البرومو عبر حسابه في منصة «إنستجرام»، وعلق عليه: «الإعلان الرسمي الثاني لمسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024، إن شاء الله، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي تامر مرسي المتحدة، رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين».

 

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في إطار تشويقي، يحكي عن بيت الرفاعي، وهو بيت المعلم محمود الرفاعي، الرجل الثري المعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان؛ لكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخي، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم.

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