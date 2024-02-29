أمير كرارة يشيد بجريدة الوطن بعد صفحة «بيت الرفاعي»: شكرا للمحترمين

أبرز النجم أمير كرارة، عبر صفحته على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صفحة جريدة الوطن عن مسلسله «بيت الرفاعي» الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

أمير كرارة يشكر جريدة الوطن

ووجّه «كرارة» الشكر لجريدة الوطن؛ وذلك بعد صفحة «بيت الرفاعي» التي نشرتها الجريدة في عدد اليوم الخميس وتناولت مسلسل «بيت الرفاعي»، وتصريحات من كرارة ومن مؤلف العمل بجانب بروفايل عن كرارة، ورأي النقاد الذين أشادوا بأمير كنجم ينتظره الجمهور في رمضان 2024.

ونشر «كرارة» صفحة جريدة الوطن عن مسلسل «بيت الرفاعي» عبر خاصية الاستوري على صفحة «إنستجرام» الخاص به، وعلق عليها: «شكرًا الوطن والمحترمين خالد فرج وأحمد شعراني».

أبطال مسلسل «بيت الرفاعي»

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار تشويقي، يحكي عن بيت الرفاعي وهو بيت المعلم محمود الرفاعي، ذلك الرجل الثري والمعروف بالخير والحب من جميع أهالي نزلة السمان؛ ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.