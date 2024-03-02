بعد افتتاحه تجريبيا.. تراجع الأسعار في سوق السيارات المستعملة ببني سويف

شهدت أسعار السيارات المستعملة في أول سوق للسيارات المستعملة، والذي اُفتتح تجريبيًا في منطقة بياض العرب بشرق النيل ببني سويف مصر 2024، تراجعًا ملحوظًا في ظل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تلقى السيارات المستعملة قبولا وشعبية كبيرة لانخفاض سعرها مقارنة بالسيارات الجديدة.

تراجع أسعار السيارات في أول سوق منظم بالصعيد

وفي أول أيام افتتاح السوق بشكل تجريبي، شهدت السيارات تراجعًا بشكل كبير في الأسعار عن الأسابيع السابقة، وذلك عقب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يُسهم في تدفق 35 مليار دولار بشكل سريع للدولة المصرية.

أسعار السيارات في سوق بني سويف

وقال محمد جمال، أحد التجار في سوق السيارات في بني سويف، إن سعر السيارات المستعملة شهدت تراجعًا بشكل ملحوظ عن الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تراجع أسعار السيارات الحديثة، إثر تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف: «الحقيقة أن سوق السيارات الجديد في بني سويف من الأسواق الجديدة في الصعيد، وستسهم في ضبط حركة بيع وشراء السيارات المستعملة وتنظيمها بشكل جدي».

%15 تراجعًا في أسعار السيارات المستعملة في السوق

وقال أمجد محمود، أحد تجار السيارات لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة تراجعت بنسبة تتجاوز 15%، نتيجة انخفاض سعر السيارات الحديثة، متوقعًا أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأرجعت نهى الجميلي، سكرتير عام الغرفة التجارية ببني سويف، لـ«الوطن»، تراجع أسعار السيارات المستعملة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، والذي كان له تأثير على سعر السيارات الجديدة وانخفاض الأوفر برايس لدى المعارض، مما كان له تأثير كبير على تراجع سعر السيارات المستعملة.

وافتتحت محافظة بني سويف سوق للسيارات المستعملة على مساحة 2 فدان بقرية بياض العرب شرق النيل في بني سويف، بشكل تجريبي.