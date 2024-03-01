تبدأ من 50 ألف جنيه.. انخفاض أسعار السيارات المستعملة في المنوفية

أكد محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بالمنوفية، انخفاض أسعار السيارات المستعملة خلال الأيام الماضية، بعد المشروع الاستثماري في رأس الحكمة، وهو ما جاء بالإيجاب على المواطنين الراغبين في شراء السيارات المستعملة.

انخفاض في أسعار السيارات

وتابع عضو الغرفة التجارية لـ «الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة المقام في مدينة شبين الكوم شهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام الجارية ومن المتوقع تراجع الأسعار أيضا الفترة المقبلة.

وقال يوسف عمر، أحد بائعي السيارات في السوق، إن هناك إقبالا على شراء السيارات المستعملة خلال الساعات الماضية بسبب انخفاض أسعار السيارات المستعملة التي شهدته الأيام الماضية وهناك انتعاشة في حركة البيع والشراء.

أسعار السيارات المستعملة

1- عربية فيات 128 موديل 82 رخصة شهرين، رشة بره وجوه بسعر 50 ألف جنيه.

2- عربية فيات 128 موديل 2000 سي سي، و1300 زيرو بره وجوه رخصه سنه بسعر 85 ألف جنيه.

3- عربية إكسيل موديل 98 سي سي 1500 بسعر 130 ألف جنيه

4- عربية شاهين 2008 غاز وبنزين 140 ألف جنيه.

5- عربية اكسنت 2006 رخصه 3 سنين، رشة خارجي زيرو داخلي كاملة بسعر 230 ألف.