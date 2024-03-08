أسرار 78 ورقة في لعبة التاروت.. تستخدمها نيللي كريم بمسلسل فراولة

حالة من التشويق والإثارة سيطرت على كثيرين من محبي الدراما الرمضانية بعد عرض البرومو الدعائي لمسلسل فراولة، الذي تشارك به الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني هذا العام، ويدور في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، من خلال استخدام فراولة لأوراق لعبة التاروت، فما قصة تلك اللعبة وأسرار أوراقها الـ78؟

بداية ظهور أوراق لعبة التاروت

ظهرت أوراق لعبة التاروت خلال القرن الرابع عشر بأوروبا، وتحديدًا في إيطاليا، كإحدى ألعاب الورق، إلا أن أوراقها شهدت إدخال تصميمات مختلفة، نتيجة الانفتاح على الثقافات والأديان الأسيوية والمصرية القديمة واليهودية والهندية، ليتم استخدامها بعد ذلك في العرافة، بحسب ما ورد على «BBC».

وعلى الرغم من عدم تحديد الفترة الزمنية التي جرى فيها استخدام أوراق لعبة التاروت في العرافة، فأنّ الربط- الذي لا يقوم على أدلة تاريخية- بين أوراق التاروت والثقافات الشرقية، خلال القرن الـ18، ساعد على تسويق تلك الأوراق، وزاد من إقبال الأوروبيين عليها؛ بوصفها «حاملة أسرار الحضارات القديمة وتمتلك قيمة روحانية»، بحسب توضيح الباحثة شريهان الأخرس، التي تحمل درجة الدكتوراه في الميثولوجيا والأدب المقارن من جامعة درم البريطانية، في تصريحات صحفية.

استخدام أوراق لعبة التاروت في العرافة

وعلى الجانب الآخر، فقد رأى بعض من عكفوا على دراسة أوراق لعبة التاروت، أنه جرى استخدامها في العرافة وجذبت إليها الكثيرين؛ كونها تمثل سجلًا ينطق بلغة الرموز والاستعارات ودلالاتها، كما أنها تعتبر مرآة تكشف ما يعتري النفس البشرية من حالات شعورية ورغبات.

كما قيل عن أوراق لعبة التاروت، التي ظهرت مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل فراولة، أنها «كانت بمثابة أداة التحليل النفسي في القرون الوسطى»، وهو الوصف الذي اختاره لها رائد علم النفس التحليلي كارل يونغ، كما وصفها آخر أن سر جاذبيتها يتمثل في كونها تربط الخاص بالعام، من خلال إسقاط الواقع الشخصي للأفراد على رموز تحمل دلالات عامة راسخة في الوعي الإنساني، فتُكسبها قدرة على رواية قصة ذات معنى ودلالات شخصية بالنسبة لهم.

قصة مسلسل فراولة

وتدور قصة مسلسل فراولة في إطار كوميدي مليء بالإثارة والتشويق والمغامرة؛ إذ أنها تحكي قصة ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى حياة أفضل، وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحلة الصعود.