صدقي صخر ضد نيللي كريم في مسلسل فراولة.. «بتقبل الرأي الآخر مش الفتي»

الطبيب النفسي أول ما يجب التوجه إليه لعلاج مشكلات الصحة النفسية أو الحياتية، ولكن الكثير من الناس قد يتوجهون لطرق أخرى للعلاج بالذهاب إلى خبيرة الطاقة لحل مشاكلهم، وهو ما كان خلال مسلسل فراولة، وظهر في صراعات عديدة يواجهها الفنان صدقي صخر مع الفنانة نيللي كريم خلال أحداث مسلسل فراولة.

الفنان صدقي صخر

ظهر في البرومو الدعائي لمسلسل فراولة الفنان صدقي صخر، ممثلًا شخصية الطبيب النفسي، موجهًا رسالة لشخصية فراولة التي تجسدها الفنانة نيللي كريم التي تعمل في العلاج بالطاقة: «أنا طول عمري بتقبل الرأي الآخر، لكن مش بتقبل الفتي الآخر، أنا وراكي وراكي يا فراولة»، إذ تدور قصته في إطار اجتماعي عن فراولة التي تعمل بالعلاج من خلال التنويم المغناطيسي والطاقة.

يبدو أن الفنان صدقي صخر سيدخل في صراعات عديدة مع الفنانة نيللي كريم ضمن الأحداث، بسبب استحواذها على المرضى، بسبب أنهم يلجأون إليها كخبيرة طاقة لحل مشاكلهم وأزماتهم وصراعاتهم النفسية، ويتركون الطبيب النفسي اعتقادًا منهم أن الحل والعلاج بالأحجار والطاقة.

https://www.facebook.com/reel/424055086751822

مسلسل فراولة

وفي إطار اجتماعي لايت تدور أحداث مسلسل فراولة بالفتاة التي تريد الخروج من عباءة ابنة البواب، وتبدأ في قراءة الفنجان للانتقال لحياة أفضل، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية إلى رحلة الصعود، مع عدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.