بلينكن يعبر لوزير الخارجية عن تقدير بلاده لدور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقدير بلاده للجهود المصرية للوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، ودور القاهرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جهود تحقيق هدنة في غزة

وبحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي، هاتفيًا جهود تحقيق هدنة في غزة، ووقف دائم لإطلاق النار وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

التطورات في منطقة جنوب البحر الأحمر

وناقش وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، التطورات التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر، وما تشكله من تهديد لحركة التجارة الدولية.

وحذّر «شكري» من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة، لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بما يهدد استقرار وسلامة ومصالح عديد من الدول.