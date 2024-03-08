مكافآت خرافية للأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر.. تعرف تعد لحد كام؟

لم يكن مكسب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بلقب كأس مصر على حساب الزمالك، بهدفين نظيفين، مكسبًا معنويًا فقط داخل المستطيل الأخضر، بل كان سببًا في إنعاش خزينة النادي بمكافآت خرافية.

مكافآت مالية غير مسبوقة، وهدايا قيمة، كانت في انتظار المارد الأحمر بعدما حسم مباراة القمة أمام الزمالك، بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، والتي يرصدها «الوطن» في السطور التالية.

جوائز مالية خرافية للأهلي بعد التتويج بعد التتويج بلقب كأس مصر

بحسب اللجنة المنظمة للمباراة، التي استضافتها المملكة العربية السُّعُودية فأنّ الجوائز مقسمة على النحو التالي:

ووفقًا للجنة المنظمة للمباراة ستكون مكافآت الأهلي:

- 100 ألف دولار نظير المشاركة.

- 350 ألف دولار بعد الفوز باللقب.

- 500 ألف دولار إضافية.

- 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة.

ويعني ذلك أن الأهلي حصد 950 ألف دولار بعد تتويجه باللقب، فضلا عن 50 ألف دولار لصالح إمام عاشور بعد حصده لقب أفضل لاعب في اللقاء، ليصبح إجمالي الجوائز مليون دولار.

هدية خاصة للأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك

الأهلي سيحصل أيضا على كأس من الذهب الخالص بعد فوزه باللقب، كهدية خاصة، بحسب اللجنة المنظمة، في جائزة تم الإعلان عنها لأول مرة من جانب تركي آل الشيخ.

يذكر أن وصيف بطولة كأس مصر الزمالك، سيحصل على 350 ألف دولار، مقسمة إلى 100 ألف دولار مقابل المشاركة، و250 ألفًا، مكافأة الوصيف.

وحسم الأهلي اللقاء بهدفين قاتلين في الدقيقة 87 والوقت بدل الضائع، ليحسم اللقب على حساب الزمالك.