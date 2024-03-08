تحقق أولى توقعات عبير فؤاد لقمة الأهلي والزمالك.. مفاجأة بشأن إمام عاشور

يتابع الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد بشغف كبير، التي صرّحت ببعض التوقعات قبل قمة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، وبما في ذلك توقعها عن إمام عاشور لاعب الأحمر، والذي تحقق بإحرازه هدفا في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

تحقق توقع عبير فؤاد

وبعد هدف الأهلي الأول أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، تحقق توقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد التي قالت في تصريحات لـ«الوطن»: «إمام عاشور: 20 فبراير برج الحوت، القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته ولياقته البدنية أقل، وقد يكون عُرضة للإصابة، ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك عطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف».

وساعدت اليقظة التي تمتع بها إمام عاشور، اليوم على تسديد هدف الأهلي في شباك الزمالك.

توقعات عبير فؤاد للأهلي

ومن بين التوقعات التي قالتها عبير فؤاد، تحذيراتها لأصحاب الأبراج التالية:

محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وحسين الشحات:

أصحاب برج الدلو، يساعدهم تواجد القمر والمريخ في برج الدلو على زيادة الإصرار، والسيطرة على أدواتهم، وعلى أرض الملعب، يحالفهم الحظ اليوم، وأمامهم فرص كبيرة لتسجيل أهداف.

عمرو السولية وأنتوني موديست:

أصحاب برج الحمل، القمر والمريخ داعمان لهما، ويمنحانهما إصرارًا واستعدادًا للتعاون مع زملائهم، لكن يجب أن يحموا أنفسهم من الإصابات.