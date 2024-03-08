الآن.. بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن في نهائي كأس مصر

بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في المباراة النهائية من مسابقة كاس مصر موسم 2022-2023، والمقامة على استاد «الأول بارك» والذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في ظل سعي الفريقين للتتويج بلقب المسابقة التي تقام لأول مرة في خارج مصر، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، والتي توافدت على ملعب معقل نادي النصر السعودي، قبل بدء المباراة بحوالي ست ساعات من أجل مؤازرة فريقها في المباراة.

ويترقب الجماهير بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والذي يقدمه موقع «الوطن سبورت» عبر موقعه لإتاحة الفرصة للجماهير متابعة المباراة الجماهيرية الأقوى في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ومتاح بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك في مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

بطاقة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

المباراة: الأهلي والزمالك

البطولة: كأس مصر

الدور: المباراة النهائية

الملعب: الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس وقناة mbc مصر

موعد المباراة: الساعة السابعة والنصف مساءً

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ويخوض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في نهائي كأس مصر المقام في ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

في خط الوسط: عمرو السولية - نيدفيد - إمام عاشور

في خط الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من محمود الزنفلي، عمر كمال عبد الواحد، أكرم توفيق، مروان عطية، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر.

واسبتعد المدير الفني السويسري من قائمة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023،كلًا من الحارس مصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، الظهير الأيمن بجانب أحمد نبيل كوكا المصاب في مران الفريق قبل المباراة.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مباراة الأهلي، والتي جاءت كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف أوباما، عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، زيزو، ناصر منسي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من محمد صبحي، ومحمود علاء، ومصطفى الزماري، ومحمد أشرف روقا، ومحمود عبد الراوق شيكابالا، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وسامسون أكينيولا، وسيف الدين الجزيري.

واستبعد جوميز 3 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام الأهلي سواء الأساسي أو الاحتياطي، وهم معاذ علاء الدين، حارس المرمى الثالث، وسيد عبد الله نيمار هذا بالإضافة إلى لاعب الوسط محمد شحاتة.

مشوار الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كانت بداية الأهلي في بطولة كأس مصر من الدور 32 من البطولة بالفوز على حساب منتخب السويس بهدف، قبل الفوز على فريق الداخلية في الدور ثمن النهائي بهدفين دون رد، وعبور المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف قبل التأهل للنهائي من بوابة إنبي في نصف النهائية بثلاثية نظيفة.

واستطاع الزمالك التأهل لمباراة النهائية بعد بداية المشوار بفوز صعب على بروكسي بثلاثة أهداف لهدفين في الدو 32 من البطولة، قبل الفوز على حساب فاركو في ثمن النهائي بثلاثة أهداف لهدف، ثم اكتساح المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي وفوز صعب على بيراميدز بضربات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الدور نصف النهائي.