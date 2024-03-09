طريقة اختبار البيض الفاسد.. بحيلة سهلة إزاي تعرفي الطازج

البيض مكون أساسي في المنزل، ولا يمكن الاستغناء عنه، نظرا لاستخدامه في الكثير من الأكلات والحلويات، لذلك تحرص ربات البيوت على شراءه بكميات وتخزينه في الثلاجة للحفاظ عليه طازجا، إلا أنه قد يفسد لأنه له مدة صلاحية محددة بعيدا عن المواد الغذائية الأخرى، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة اختبار البيض الفاسد.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها اختبار البيض الفاسد من الطازج، وذلك من خلال وضع كوب من الماء وبعد ذلك تغمر بيضة بداخله برفق، ومتابعة ماذا سيحدث باستخدام اختبار الطفو، إذا طفت البيضة في الماء ففي هذه الحالة تكون فاسدة وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

خطوات معرفة البيض الفاسد والطازج

إذا كانت البيضة في وضع أفقي، فهي في هذه الحالة تكون طازجة جدا وفي أفضل حالاتها، وذلك لأن البيض الطازج يحتوي على كمية أقل من الهواء تحت قشر البيض، لذلك يغوص في قاع الإناء عند وضعه في الماء.

هناك طريقة أخرى لتحديد ما إذا كانت البيضة طازجة، وهي هزها بالقرب من أذنك والاستماع إلى صوت الخفقان، فإذا كانت الصوت خفيف، فهذا ليس جيدًا، إذ يعني أن الصفار أصبح مائيًا وقديما وكذا إذا كانت الرائحة كريهة.

كذا تعد لزوجة قشرة البيض دليلا على فساده أو وجود بكتيريا، بالإضافة إلى أن وجود تشققات خارجية للبيض يدل على أنه لم يعد صالح للأكل، لذلك يجب على الأشخاص توخي الحذر لتجنب مخاطر ذلك.

طريقة حفظ البيض بالطريقة الصحيحة