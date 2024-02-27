3 فوائد سحرية لبقايا قشر البيض.. استخداماته مفاجأة

من المعروف أن قشر البيض يكون مكانه الأساسي هو سلة المهملات، ويجهل الكيثرون أن له عدة استخدامات أخري لا تخطر على بال أحد، إذ تكون لها فائدة في أكثر من شيء، وكما أن البيض يحتوي على فوائد ومعادن تفيد الجسم وتمنحك الوقاية من هشاشة العظام ويدخل في العديد من الوجبات، ولا نعلم أن القشر يحمل العديد من فوائد غير المتوقعة نستعرضها خلال السطور التالية، وفقًا لما نشر بحسب ما جاء «m24.ru».

قشر البيض يمكن إضافته للقهوة

1- قشر البيض يجعل القهوة أقل مرارة، وتلك الحيلة كان يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون في المزارع، كما أنها مفيدة أثناء التخييم، كما يجب غسل القشرة للتخلص من أي بقايا داخلها قبل طحنها وضعها في القهوة، وتجعل هذه الحيلة مذاق القهوة أفضل.

تنظيف دون أي كيماويات

2- يعمل قشر البيض كبديل للمنظفات التي تحتوي على كيماويات، وفي كثير من الأحيان تعمل على تهيج بشرة البعض والجيوب الأنفية، لكنه منظف لطيف وخالي من أي مواد كميائية لتنظيف الأسطح، ولتحضيره يمكنك تجميع قشر البيض وغلسه جيدًا وتجفيفه واستخدمه حال التنظيف ورشه على السطح، ونستخدم قطعة من القماش لفرك البقع والشحوم.

استخدام قشر البيض كطعام للطيور

3- يستخدم قشر البيض كطعام للطيور بدلًا من رمية في القمامة، ويعد من العلاجات الغذائية لاحتوائه على الكالسيوم، ويمكن رشه مع الطعام للطيور وقت الأكل، للاستفادة منه.