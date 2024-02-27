تراجع سعر البيض اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في الأسواق

تراجع سعر البيض اليوم الثلاثاء 27-2-2024، بقيمة 5 جنيهات في الكرتونة، وسجل 140 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، بحسب بورصة البيض وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البيض الأبيض

ترصد «الوطن» سعر البيض اليوم الثلاثاء 27-2-2024 وفقًا للأسعار المعلنة رسميًا، وسجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 144.12 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر البيض البلدي 148.36 جنيه، للمستهلك، بحسب الأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

سعر البيض في المزرعة

يتراوح سعر طبق البيض الأبيض، بين 125 و130 جنيهًا، والأحمر من 130 إلى 135 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر يوم يتراوح بين 56 و60 جنيها.

وأظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح من 33 إلى 35 جنيها.

تراجع أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وتشهد أسعار السلع الغذائية حالة من التراجع خاصة الخضراوات في الأسواق وفي مقدمتها البطاطس والطماطم والأرز وغيرها من السلع بعد أن ضخت أجهزة الدولة كميات كبيرة من السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان ابتهاجًا بقدوم الشهر الكريم.