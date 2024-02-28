أسعار البيض اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 28ـ2ـ2024، حالة من الاستقرار، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 148 و149 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك النهائي بسعر 158.84 جنيه، وفقًا للبورصة العامة للدواجن.

سعر كرتونة البيض الأبيض

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 158.84 و160.11 جنيه للمستهلك النهائي، وفقًا لما أعلنته المنصة الإلكترونية للبورصة العامة للدواجن، بينما جاء سعر البيضة الواحدة 5.63 جنيه، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البيض الأحمر

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 150 و151 جنيهًا في المزرعة، وجاء سعر البيضة الواحدة بـ5.58 جنيه.

سعر البيض البلدي

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي «30 بيضة» بين 144 و145 جنيهًا في المزرعة، بينم تصل للمستهلك النهائي بسعر 166.42 جنيه.