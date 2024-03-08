وكيل «صحة مطروح»: تقديم 1400 خدمة طبية ضمن قافلة سيوة الشاملة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تقديم 1400 خدمة طبية على مدار يومين ضمن القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفى سيوة المركزي، التي تأتي فى ضوء مبادرة رئيس الوزراء لتحسين الخصائص السكانية من أجل التنمية، بمشاركة مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان ومنها القطاع العلاجي وقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 120 حالة ليصبح إجمالي اليومين 585 حالة، وصرف العلاج مجانا، حيث سجلت عيادة الباطنة 33 حالة في اليوم الثاني من القافلة وعيادة الجراحة 8 حالات، وعيادة الأطفال 30 حالة وعيادة النساء 5 حالات، وعيادة المسالك 3 حالات، وعيادة العظام 22 حالة، وعيادة الجلدية 7 حالات، وعيادة تنظيم الأسرة 4 حالات، وعيادة الأسنان 9 حالات.

خدمات معملية وأورام سرطانية

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جرى تقديم خدمات الفحوصات المعملية الطبية بقافلة واحة سيوة، وإجراء 39 فحص معملي وخدمات الأشعة لعدد 18 منتفعا، وعقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد 58 منتفعا وملئ استبيان مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام السرطانية لـ 50 منتفعا، وتحويل 3 حالات لمستشفى سيوة المركزي لاستكمال العلاج، كما جرى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ29 منتفعا، وفحص 89 طالبا بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة.

مرحلة المراهقة والتغيرات التي تحدث

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه جرى عمل استمارات فحص للطلاب لتحويلها إلى المدارس التابعين لها لاستكمال إجراءات الإحالة للتأمين الصحي بمطروح، وتنظيم 6 ندوات توعية على مدار اليوم عن موضوعات التغذية السليمة، ومرحلة المراهقة والتغيرات التي تحدث أثناء فترة المراهقة، التدخين والإدمان وكيفية تجنب الأمراض المعدية.