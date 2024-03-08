تحقق 3 توقعات لـ عبير فؤاد في قمة الأهلي والزمالك.. ماذا قالت خبيرة الأبراج؟

شهدت المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك تحقق 3 توقعات لخبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، بشأن إمام عاشور ومحمد مجدي قفشة لاعبا المارد الأحمر اللذان سجلا هدفين قادا الأهلي إلى الفوز في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السُّعُودية الرياض، مساء الجمعة، إلى جانب مصطفى شوبير، الذي حافظ على نظافة شباكه.

تحقق 3 توقعات بالحرف لـ عبير فؤاد

وأول توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد التي تحققت، بعد تصريحاتها لـ«الوطن» عن قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، هي مفاجأة إمام عاشور وتسجيله الهدف الأول للأهلي: «إمام عاشور برج الحوت، القمر في منزل الصحة السلبي، مما يجعل طاقته ولياقته البدنية أقل، وقد يكون عُرضة للإصابة، ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك عطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف»، وهذا ما ساعده على تحقيق الهدف الأول.

وسجل اللاعب محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للأهلي، وهو الآخر من مواليد برج الحوت، وبذلك تحقق التوقع الثاني لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

تحقق التوقع الثالث

وفي تصريحاتها لـ«الوطن» توقعت عبير فؤاد تألق مصطفى شوبير مع تحذيرها له من الإصابة: «مصطفى شوبير برج الحوت، القمر في منزل الصحة السلبي، مما يجعل طاقته البدنية أقل ويجعله عرضة للإصابة ويجب أن ينتبه لسلامته، ومع ذلك عطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف»، وبذلك تحقق التوقع الثالث، إذ حافظ على شباك الأهلي نظيفة، أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.