عاجل.. توقعات عبير فؤاد لقمة الأهلي والزمالك.. تحذير لـ5 لاعبين

مع اقتراب موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وانتظار الملايين متابعة اللقاء الحاسم بين الفرقين، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، تهتم بعض الجماهير، لمعرفة توقعات الأبراج للاعبي النادي الأهلي، من حيث الأداء والتألق بحسب تواريخ ميلادهم، ونستعرضها بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لـ«الوطن».

توقعات عبير فؤاد للاعبي الأهلي اليوم

بحسب التشكيل المتوقع للاعبي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، نستعرض توقعات الأبراج لعدد من الأسماء بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» وتحذيرها لبعض الأسماء:

مصطفى شوبير، إمام عاشور:

أصحاب برج الحوت، القمر في منزل الصحة السلبي لهم، ما يجعل طاقتهم البدنية أقل ويجعلهم عرضة للإصابة، ويجب أن ينتبهوا لسلامتهم، ومع ذلك عطارد في برجهم يمنحهم يقظة ذهنية وحسن تصرف.

علي معلول:

برج الجدي، القمر بمنزله الثاني يجعل تركيزه أقل، ومع ذلك الشمس وعطارد داعمان ويمنحانه نشاطا ولياقة وسرعة في الحركة.

محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات:

أصحاب برج الدلو، يساعدهم تواجد القمر والمريخ في برج الدلو على زيادة الإصرار والسيطرة على أدواتهم وعلى أرض الملعب، يحالفهم الحظ اليوم جدًا، وأمامهم فرص كبيرة لتسجيل أهداف.

عمرو السولية وأنتوني موديست:

أصحاب برج الحمل، القمر والمريخ داعمان لهما، ويمنحانهما إصرارا واستعدادا للتعاون مع زملائهم، لكن يجب أن يحموا أنفسهم من الإصابات.

مروان عطية:

برج الأسد، القمر والمريخ في مواجهته، وقد يجعله ذلك مشوشا، ويجب أن ينتبه لسلامته ويحمي نفسه من الإصابات.

رامي ربيعة وبيرسي تاو:

أصحاب برج الثور، القمر والمريخ معاكسان، وقد يجعلهم ذلك مشوشين، ومع ذلك عطارد في وضع فلكي يمنحهم استعدادا للتعاون مع زملائهم.

قنوات ناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تعرض مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مباشرة على قناة أون تايم سبورت، وترددها على نايل سات:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 5/6.