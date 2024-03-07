عبير فؤاد تحذر كهربا من اللعب في مباراة الكأس بين الأهلي والزمالك.. «مش يومه»

في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر غدا، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق صافرة الحكم، لمباراة كأس مصر، التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها على استاد «الأول بارك»، معقل نادي النصر بالعاصمة السعودية الرياض.

منافس اليوم صديق الأمس

منافس اليوم من القطبين، هو صديق الأمس للقطب الآخر، إذ يلعب محمود كهربا، وإمام عاشور، لاعبي الزمالك السابقين، في المباراة ضمن قائمة الأهلي، وهو ما يضع على عاتقهما أملا كبيرا من جماهير فريقهم.

عبير فؤاد تحذر كهربا من اللعب في مباراة الكأس أمام الزمالك

من جانبها، حذرت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، اللاعب محمود كهربا، من اللعب هذا اليوم بسبب تاريخ إقامة المباراة.

وأوضحت خبيرة الأبراج الشهيرة، لـ«الوطن»، إن اللاعب كهربا، يمتلك حظوظا كبيرة، ولكن من بداية النصف الثاني من شهر مايو المقبل، وفقًا لمنزلة الحظ لبرجه إذ يلاقي مكاسب كبيرة وهائلة، كما سيحصد نجاحات وأموالا، ولكن من في النصف الآخر من شهر مايو.

وأكدت خبيرة الأبراج، أن محمود كهربا، وفقًا لبرجه، فهو شخص ذكي للغاية، ومتميز، لكنه لا بد من التحكم في العصبية، إذ تفقده الكثير من حظوظه، فضلًا عن ضرورة التحكم في ردود أفعاله والمبالغة في انفعالاته.

ونوهت خبيرة الأبراج لوجود أيام ستكون معاكسة ليوم ميلاد كهربا، إذ قد تصيبه بعدم التوفيق، وهي 7 أيام شهريًا، يُحذر فيها القيام بأمور مصيرية، وهي أيام (4، 8، 13، 17، 22، 26، و31) من كل شهر.

الجدير بالذكر إن غدًا، 8 مارس، ستقام المباراة المصيرية لتحديد بطل الكأس بين الأهلي والزمالك.