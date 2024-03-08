سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك، استقراراً ملحوظاً، وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 53.58 جنيه للشراء، 54.06 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 54.03 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 53.58 جنيه للشراء، 53.88 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 53.75 جنيه للشراء، 53.90 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 53.64 جنيه للشراء، 54.10 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 53.58 جنيه للشراء، 53.95 جنيه للبيع في بنك cib.