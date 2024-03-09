قبل سحور أول يوم رمضان.. أسرع طريقة لعمل الجبنة البيضاء في البيت

الجبنة البيضاء واحدة من أشهر المأكولات التي لا يمكن الاستغناء عنها في وجبة السحور، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى شرائها من الخارج، إلا أن ذلك يبدو مكلفًا للغاية، لذا يقدم موقع «foodtoday» طريقة تحضير الجبنة البيضاء في المنزل للشيف فاطمة أبو حاتي والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي:

طريقة تحضير الجبنة البيضاء

وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي لتحضير الجبنة البيضاء في المنزل، بأسهل المكونات وأقل تكلفة، تحتاج إلى بعض المكونات التي لا يخلو منها المطبخ المصري، ويمكن تناولها فيما يلي:

مكونات عمل الجبنة البيضاء للشيف فاطمة أبو حاتي

2 كيلو حليب بلدي.

ملعقتان ملح.

ملعقتان منفحة وهي إحدى المواد المساعدة لصناعة الجبن، وتحتوي على إنزيم الرنين يعمل على تخثير الحليب.



طريقة عمل الجبنة البيضاء للشيف فاطمة أبو حاتي

وضع وعاء عميق على النار يضاف به الحليب تدريجيًا ويترك حتى يسخن.

يوضع الملح مع التقليب.

يرفع الحليب من على النار ثم يضاف له المنفحة ويقلب جيدًا.

يغطي الوعاء ثم يترك جانبًا لمدة 5 ساعات.

بعد مرور 5 ساعات توضع شاشة على وعاء كبير ثم تصفى الجبنة من أي زوائد.

يتم إزالة الزوائد بشكل تدريجي وتسخن على النار.

تترك إلى أن تبرد تمامًا.

توضع في النهاية في أحد علب حفظ الطعام.

تحفظ الجبنة في الثلاجة وتستخدم عند الحاجة.



وصفة آخرى لعمل الجبنة البيضاء في المنزل

يتطلب تحضير الجبنة البيضاء في المنزل بعض المكونات وجاءت كما يلي:

3 كيلو حليب كامل الدسم.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع كوب عصير ليمون.

خطوات عمل الجبنة البيضاء

ضعي الحليب والملح في وعاء على النار الهادئة وقلبي بين الحين والآخر حتى يغلي الحليب.

ارفعي وعاء الحليب من على النار وضيفي له عصير الليمون الحامض.

اتركي خليط الحليب مغطاة لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتخثر ويتكتل الحليب.

صفي الحليب وضعي الكتل الخاصة به في شاشة ومن الأسفل بولة ليتصفى بداخلها الشرش.

اتركي شاشة الحليب المتجبن في الثلاجة لمدة 15 ساعة تقريبا.

في النهاية ستحصلين على جبنة بيضاء بطعم وقوام الجبنة القريش.



طريقة تحويل الجبن القريش إلى بيضاء

من الممكن تحويل الجبنة البيضاء القريش إلى جبنة بيضاء كريمي، وذلك عبر خفق قطعة من الجبنة مع ملعقتين من الحليب مع استمرار التقليب بضع دقائق، إلى أن تحصلين على جبنة كريمي بقوام ناعم ويمكنك إضافة شرائح من الزيتون، أو شرائح بسطرمة للحصول على طعم مختلف بنكهة مميزة للجبنة البيضاء.