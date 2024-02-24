«اوعي ترميه».. 3 طرق للاستفادة من اللبن القاطع في المنزل

هناك طرق مختلفة للاستفادة من اللبن القاطع، بدلًا من التخلص منه، إذ يٌمكن تحويله إلى جبن بأنواع مختلفة، أو استخدامه في العجن، حيث يُعطي «طراوة للمعجنات»، مثل الكرواسون والبيتزا والقرص الطرية وغيرها.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج «على قد الإيد» على «cbc sofra3» حلولا للاستفادة من اللبن القاطع.

مقادير الجبنة القريش من اللبن القاطع

2 كيلو من اللبن القاطع.

نصف كوب من الخل.

طريقة تحضير الجبنة القريش من اللبن القاطع

في وعاء يٌوضع اللبن القاطع على النار، ويترك حتى يسخن ثم يضاف إليه الخل، مع التقليب المستمر، حتى يتحول اللبن إلى جبنة وشرش أو مياه، ثم تصفى جيدًا، في مصفاة ناعمة مبطنة بشاش، وتترك حتى تصفى تمامًا، وتأخذ الجبنة وتوضع في علبة أو «حصيرة» صغيرة مخصصة للجبنة، وتقسم إلى قطع وبذلك تصبح الجبنة القريش جاهزة، ويمكن استخدام الشرش في صناعة المعجنات بدلًا من التخلص منه.

مقادير عمل اللبنة من اللبن القاطع

كمية من اللبن القاطع.

2 ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من القشطة.

طريقة عمل اللبنة من اللبن القاطع

يتم تصفية اللبن القاطع جيدًا، للتخلص من الشرش أو المياه، وتأخذ كتل الجبنة وتوضع في الكبة أو الخلاط، مع وضع القليل من الماء، وملعقتين من الزبدة ونصف كوب من القشطة، وتضرب جيدًا حتى تندمج المكونات، وبذلك تصبح اللبنة جاهزة، ويمكن تناولها مع الزعتر وزيت الزيتون على الإفطار، إو إدخالها في العديد من الوصفات.

استخدام اللبن القاطع في العجن

أما عن الحل الثالث للاستفادة من اللبن القاطع، فهو استخدامه في عجن أنواع مختلفة من العجين، بدلًا من المياه، إذ يعطي طراوة شديدة للعجينة، مثل القرص الطرية والبيتزا والخبز والكرواسون وغيرها من المعجنات.