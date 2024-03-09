هل يتحدث حسن الرداد اللهجة الصعيدية في مسلسل محارب؟

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير مسلسله الجديد محارب، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2024 .

تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل محارب

ويجسد الفنان حسن الرداد من خلال المسلسل شخصية عزيز صاحب الجذور الصعيدية، ولكنه لم يتحدث اللهجة الصعيدية، كما صرح لـ«الوطن».

وقال حسن الرداد: «لم أتحدث اللهجة الصعيدية في مسلسل محارب، ولكن تجسيدي لشخصية صعيدية سابقا سهل عليا الأمر بتفاصيل الشخصية، لأنه سبق وقدمتها في فيلم كف القمر 2011 ، ووقتها عملت على الدور مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، والجمهور أثنى على ظهوري».

تفاصيل ظهور حسن الرداد في محارب

«عزيز» في المسلسل يجد نفسه في مأزق بعدما تُوفي والده، فوجد نفسه مسؤولاً على إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذي أخفاه والده عن الجميع وهو أن له ورث كبير في الصعيد ولكن في الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضا ثأرا، ويجد نفسه في مأزق كبير، ومضطر إلى أن يواجه ذلك بمفرده .

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب إلى جانب حسن الرداد كل من تامر عبد المنعم، منه فضالي، محمود الليثي، عفاف شعيب، وملك أحمد زاهر.