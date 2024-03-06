3 أسباب دفعت حسن الرداد لتقديم مسلسل محارب في رمضان.. «السبكي أبويا الروحي»

كشف النجم حسن الرداد أسباب موافقته على بطولة مسلسل محارب للمخرجة شيرين عادل، والمقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الرداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحمَّس لفكرة المسلسل بمجرد أن عرضها عليه السيناريست محمد سيد بشير، حيث وجدها فكرة جديدة وبراقة وستجذب الجمهور لمشاهدتها، بحسب قوله.

الرداد: أحمد السبكي أبويا الروحي

وأضاف: سعادتي تضاعفت بالتعاون مع أبي الروحي المنتج أحمد السبكي، وكذلك الفنان أحمد زاهر الذي يُعد من الفنانين المقربين لقلبي، ووجوده في أي عمل يمثل إضافة كبيرة له، والحال نفسه بالنسبة لباقي الأبطال ناهد السباعي ونرمين الفقي وماجد المصري وغيرهم من النجوم، حيث أشعر بالفخر لوجودهم معي.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب إلى جانب حسن الرداد كل من تامر عبد المنعم، منه فضالي، محمود الليثي، عفاف شعيب، وملك أحمد زاهر.