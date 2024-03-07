قضية حسن الرداد في مسلسل محارب.. ماذا قالت الإفتاء عن الأخذ بالثأر؟

في إطار دراما تشويقية، تنقل صورة من الواقع، يعيش الجمهور يوميًا مع الفنان حسن الرداد، الذي يجسد شخصية «عزيز»، الطالب المتفوق قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما لفظ والده أنفاسه الأخيرة، ليجد نفسه أمام ميراث واسع، وثأر بحكم نشأته الصعيدية.

أحداث مليئة بالإثارة يقدمها الفنان حسن الرداد من خلال شخصية «عزيز» بمسلسل «محارب»، المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة، ليسلط الضوء مُجددًا على واحدة من القضايا التي لم يطوها التاريخ حتى الآن.

قضية حسن الرداد في «محارب».. ماذا قالت الإفتاء عن الأخذ بالثأر؟

قضية الأخذ بالثار، ليست فقط جُرمًا يحاسب عليه القانون، بل إثم، حذر منه الدين، وكانت دار الإفتاء المصرية، تحدثت عن عادة الثأر، عبر حسابها الرسمي الإليكتروني، إذ أكدت أن العقوبات في العصر الحاضر، وفي ظل دولة المؤسسات تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها، وهي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تُعَدُّ هي ولي الأمر فيما أقيمت فيه.

ومن جهة الدين، نوهت «الإفتاء» بأن كل ما تريد فعله كل عائلة من عائلتي الرجلين المقتولين من أخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرمٌ جسيم ومُحَرَّم عظيم؛ لما فيه من التعدي والافتيات على ولي الأمر في شيء من صلاحياته التي رتبها له الشرع وفوضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولي الأمر محرمٌ شرعًا، ولما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي، وأخذها بجريرة غيرها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الله عز وجل، نهى عن ذلك؛ مستندة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، ماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبدالمنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عناني.