حسن الرداد.. «حضور وكاريزما»

الشاب الجان يتميز بكاريزما خاصة، وله حضور طاغٍ على الشاشات، عمره الفنى تجاوز الـ18 عاماً، حاول من خلالهما تغيير جلده، والتلون بين الأدوار، لم يختَر الكوميديا لتكون بابه الوحيد للوصول إلى قلب الجمهور، ولكن اختياراته الأخيرة كانت متنوعة بين التراجيديا والأعمال الاجتماعية وأيضاً التشويق والإثارة، ليختار هذا العام أن تكون المنافسة من خلال مسلسل «محارب».

شاب صعيدى قرّر أن يُكمل حياته مع أسرته فى القاهرة، طموح ولكنه محاط بالمخاطر، يحاول أن يفعل أى شىء من أجل أسرته، خاصة والدته، بعد رحيل والده منذ سنوات، ولكنه يكتشف عدّة عقبات فى حياته، خاصة بعد وفاة والدته «بفعل فاعل» وتنقلب حياته رأساً على عقب. اختار «الرداد» أن يكون محارباً للشر ضمن أحداث العمل الدرامى، وحارب كل من يقف فى طريقه حتى يستطيع الوصول إلى حقه.

لم يكن طريق الشهرة مُمهداً، ولكن «الرداد» ظل يتنقل بين أدوار صغيرة مختلفة، حتى ظهر الضوء الأخضر فى حياته من خلال الفنان نور الشريف، الذى أسند إليه فرصة الظهور الأول من خلال شخصية «باسم الدالى»، واستطاع أن يُثبت ذاته خلال الأجزاء الثلاثة، لتكون البداية الحقيقية، ثم تألق مع الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل «ابن الأرندلى»، لينتقل بعدها بسلاسة شديدة بين الألوان الفنية ويقدّم دور أشرف هلال فى مسلسل «الجماعة» بالجزء الأول للكاتب الراحل وحيد حامد والمخرج محمد ياسين.

وسجّل «الرداد» أول بطولة مطلقة فى حياته من خلال مسلسل «آدم وجميلة»، الذى دارت أحداثه فى إطار رومانسى، ليُقدم بعدها أعمالاً درامية مهمة، سواء فى موسم رمضان أو خارجه، منها «حق ميت»، «كيكا على العالى»، «اتهام»، «مولد وصاحبه غايب»، «الزوجة 18» و«شاهد عيان».

قدّم الفنان حسن الرداد «دويتو» ناجحاً مع زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، وجمعت بينهما أعمال درامية وسينمائية وأخرى مسرحية، منها مسلسل «عزمى وأشجان»، ومسلسل «حق ميت»، وعدد من الأفلام المهمة، منها «زنقة ستات»، «عشان خارجين»، والمسلسل الإذاعى «فرقة سيكا».

«محارب» لم يكن فقط اسم مسلسله الرمضانى، ولكن «الرداد» واجه صعوبات كثيرة خلال حياته الشخصية، حيث رحل شقيقه «فادى» فى حادث سير أمام عينيه، ووصف إحساسه بعد رحيله بأن العمر متوقف منذ لحظة وفاته، ولكنه قرّر أن يطلق على نجله الأول من «إيمى» اسم «فادى»، كما عاش «الرداد» فترة طويلة من الحزن بعد رحيل والدته، وحارب ذاته من أجل العودة مرة أخرى للأضواء والتمثيل، خاصة أن تلك الفترة تزامنت مع رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.