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دراما المتحدة

أحمد العوضي يهنئ الأهلي بعد فوز في نهائي كأس مصر بصورة من حق عرب

كتب:

ضحى محمد
01:24 ص | السبت 09 مارس 2024
أحمد العوضي

أحمد العوضي

هنأ الفنان أحمد العوضي، جمهور النادي الأهلي، بعد فوزه في مبارة نهائي كأس مصر، أمام الزمال، من خلال الاستعانة بمشهد من مسلسله الجديد «حق عرب»، والمقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل 2024.

أحمد العوضي يعلق على فوز النادي الأهلي

ونشرأحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، صورة رياض الخولي والفنان رياض الخولي يقبل رأسه، مع الإشارة إلى أن «الخولي» يمثل الأهلي بينما «العوضي» يمثل إمام عاشور، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في حق عرب

ويجسد أحمد العوضي شخصية «عرب السويركي» في مسلسله الجديد، حيث يدخل في صراع كبير مع العلم عبدربه، والذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، انطلاقاً من معرفة الأول بأن الأخير هو من قتل والده.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب دنيا المصري، وأحمد عبدالله محمود، ووليد فواز، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.