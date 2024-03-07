حكايات شارع المعز بطل مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي.. يضم أروع آثار القاهرة

في إطار شعبي، اعتاد عليه الفنان، يظهر أحمد العوضي رفقة الفنانة دينا فؤاد في العديد من المشاهد التي تجمعهما داخل شارع المعز بمنطقة الحسين، ليأخذ الجماهير معه في تفاصيل الشارع وعراقته.

تفاصيل تاريخية، وحكايات عن أشهر شوارع قاهرة المُعز، في السطور التالية، قبل ظهوره بمسلسل «حق عرب».

حكاية شارع المعز

لم تجده كبواقي الشوارع أو حتى الميادين، ربما يشبه لوحة بين بابين، بدأ من أسوار القاهرة القديمة من باب الفتوح، وحتى باب زويلة، مرورًا بالعديد من الحارات والشوارع التاريخية العريقة، على رأسها حارة برجوان، خان الخليلي، والغورية، وشارع المعز الأثري.

فلم يكن شارع المعز شارعًا بالمعنى الحرفي المعهود، فهو حاليًا أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية، فلم يكن في البداية باسم «المعز» بل تغيرت مسمياته على مر العصور التاريخية، حتى عُرف بهذا الاسم منذ عام 1937م تكريمًا له كمنشئ للقاهرة.

تاريخ طويل لهذا الشارع العريق، قبل إدراجه بقائمة مواقع التراث العالمي، وذلك عام 1979م إذ يرجع إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، الذي حكم مصر، كأول الخلفاء الفاطميين لمصر، في الفترة ما بين (358-365هـ/ 969-975م)، وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

أماكن عريقة يحويها الشارع، يحتضن مجموعة من أروع آثار مدينة القاهرة، والتي يصل عددها إلى 29 أثرًا تعكس صورة عن مصر الإسلامية في الفترة من القرن العاشر، وحتى القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تبدأ من العصر الفاطمي بمصر، وحتى عصر أسرة محمد علي.

وتتنوع الآثار الموجودة ما بين مبانٍ أثرية، ودينية وسكنية وتجارية، بل تصطف بينهما الأسواق ومحال الحرف اليدوية التقليدية.

مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.