موعد الحفل والمرشحون الأوفر حظا.. كل ما تحتاج معرفته عن حفل أوسكار 2024

أقل من 48 ساعة تفصل عشاق السينما في مصر والوطن العربي عن واحد من أشهر حفلات توزيع الجوائز في العالم، وهو حفل توزيع جوائز أوسكار في نسختها الـ96 على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وتشهد تنافس بين مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية التي عرضت على مدار عام 2023 في 23 فئة للجوائز، وفيما يلي أهم معلومات عن حفل توزيع الجوائز:

- يقام حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 يوم الأحد 10 مارس على مسرح دولبي في لوس أنجلوس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين 11 مارس حسب توقيت القاهرة.

- يتولى الممثل الكوميدي جيمي كيميل تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار للمرة الرابعة هذا العام، بعد ما قدم النسخة الـ 89 من الحفل في عام 2017، ثم النسخة الـ 90 في عام 2018، وبالإضافة إلى النسخة الـ 95 العام الماضي، وفقا لما نشره موقع فارايتي.

نجوم هوليوود يشاركون في تقديم حفل جوائز أوسكار 2024

- يشارك عدد كبير من نجوم هوليوود في تقديم الجوائز خلال الحفل من بينهم: زندايا، وماثيو ماكونهي، وكريس هيمسوورث، ودواين جونسون، ومايكل كيتون، وريجينا كينج، وجينيفر لورانس. وكيت ماكينون، أوكتافيا سبنسر، وجيسيكا لانج، ونيكولاس كيج، وماهرشالا علي، وسام روكويل، ولوبيتا نيونجو، ورامي يوسف، ميليسا مكارثي، عيسى راي، تشارليز ثيرون، وفورست ويتيكر.

- حصل فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان على نصيب الأسد من ترشيحات الجوائز، حيث ترشح لـ 13 جائزة، بينما جاء في المركز الثاني فيلم Poor Things بـ 11 جائزة، وحصل فيلم Killers of the Flower Moon على 10 ترشيحات جوائز.

فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية ينافس على جائزة أوسكار 2024

- يمثل الفيلم التونسي بنات ألفة المشاركة العربية الوحيدة في حفل توزيع جوائز أوسكار، حيث يتنافس الفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة كوثر بن هنية على جائزة أفضل فيلم وثائقي.

- تذهب المؤشرات والتوقعات لوصف فيلم Oppenheimer باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى حصول المخرج كريستوفر نولان، على أول جائزة أوسكار له، أما فئة أفضل ممثلة فقد تكون بين ليلي جلادستون عن فيلم Killers of the Flower Moon وإيما ستون عن فيلم Poor Things.

بينما المنافسة متقاربة في فئة أفضل ممثل بين كيليان ميرفي عن Oppenheimer وبول جياماتي عن فيلم The Holdovers.