غضب على منصات التواصل بسبب تجاهل أوسكار 2024 لـ«Barbie»: مفارقة ساخرة

سيطرت حالة من الغضب على جمهور السينما الأمريكية في العالم بعد الإعلان عن ترشيحات جوائز أوسكار 2024، وذلك بسبب استبعاد مارجوت روبي بطلة فيلم «Barbie» ومخرجته جريتا جيرويج من الترشيحات لجائزة أفضل ممثلة وأفضل مخرجة في النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار.

حصل فيلم «Barbie» على 8 ترشيحات لجوائز أوسكار، من بينهم أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد لـ ريان جوسلينج وأفضل ممثلة مساعدة لأمريكا فيريرا ولكن تم تجاهل بطلة الفيلم ومخرجته، وهو ما أثار سخط واستغرب الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وعبروا عن ذلك من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

استياء من استبعاد اسم جريتا جيرويج من ترشيحات جائزة أفضل إخراج

قال أحد مستخدمي منصة «X»، «لحظة ريان جوسلينج تم ترشيحه عن دور (كين)، لكن مارجوت روبي لم يتم ترشيحها عن دور (باربي)؟! وتم تجاهل جريتا في فئة لأفضل إخرج؟!؟! هل هي طريقة لتبرير الحبكة الحرفية للفيلم»، وذلك في إشارة للفيلم الذي تتناول أحداثه سيطرة الرجال على عالم (باربي) وتهميش السيدات فيه، ليضيف مستخدم آخر: «ترشيح كين وليس باربي لجائزة أوسكار هو بصراحة مناسب جدًا لفيلم تدور أحداثه عن رجل يكتشف قوة النظام الأبوي في العالم الحقيقي».

بينما أعرب آخرون عن أسفهم أن المخرجة جريتا جيرويج بالرغم من تحقيقا فوزًا كبيرًا لهوليوود في شباك التذاكر، ولم تحصل بعد على أعلى تقدير من الأكاديمية، وذلك بعد ما حطم الفيلم الأرقام القياسية بإيراداته التي تجاوزت مليار ونصف مليار دولار في شباك التذاكر حول العالم، فقال أحد المتابعين: «لقد صنعت جريتا جيرويج فيلمًا نال استحسان النقاد، وكان مؤثرًا على المستوى الثقافي، ومضحكًا، وفريدًا من نوعه، واستثنائيًا على المستوى البصري، وممثلًا بشكل مثالي، وجعل المشاهدون يضحكون ويبكون ويفكرون، وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر، لكن لم يتم ترشيها لجائزة أفضل إخراج؟».

نجوم هوليوود يهاجمون أوسكار بسبب «Barbie»

كما علق الممثل جون ستاموس على الأمر عبر حسابه على «تيك توك»، إذ استخدم مقطعًا صوتيًا من الفيلم للإشادة به وشجع الجمهور على إعادة مشاهدة الفيلم، وكتب في التعليق: «لم يكن لهذا الفيلم صدى عميق فحسب، بل حقق أيضًا أكثر من مليار دولار، وفي مفارقة ساخرة، تم تجاهل كلتا الممثلة والمخرجة من قبل الأكاديمية».

بينما عبر رايان جوسلينج بطل الفيلم عن وصفه بـ «خيبة الأمل» بتجاهل «مارجوت» و«جيرويج» في ترشيحات أوسكار، بالرغم من ترشيحه لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم، وقال خلال بيان صحفي: «لا يوجد كين بدون باربي، ولا يوجد فيلم باربي بدون جريتا جيرويج ومارجوت روبي، الشخصيتان الأكثر مسؤولية عن الفيلم الذى صنع التاريخ وحظي بشهرة عالمية»، متابعا: «القول بأنني أشعر بخيبة أمل لعدم ترشيحهم في فئاتهم الخاصة سيكون أقل من الواقع».