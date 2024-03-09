جماهير الأهلي تفاجئ مؤمن زكريا في نهائي كأس مصر.. ماذا فعلوا؟

بينما كانت الأنظار تتجه نحو ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، كان هناك مشهد رائع ومؤثر في المدرجات.

مؤمن زكريا حرص على التواجد رفقة زوجته، لمؤازرة الأهلي في المباراة المهمة، والتي حسمها الأحمر بهدفين نظيفين، كان في انتظاره مفاجأة من جماهير فريقه.

ماذا فعلت جماهير الأهلي مع مؤمن زكريا خلال نهائي كأس مصر؟

ريهام زوجة مؤمن زكريا نشرت نقطع مصور، عبر حسابها على «إنستجرام»، يوضح هتاف الجماهير في المدرجات للاعب الأهلي السابق، وسعادتها برؤيته في المدرجات.

وظهر مالك، نجل مؤمن زكريا في احتفالات الأهلي أيضا بالتتويج باللقب، حيث اصطحبه اللاعبون إلى أرض الملعب وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

https://www.instagram.com/p/C4RM8O8NWT6/?igsh=YXN3dGZmZHhldHBn

الأهلي يحصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك

الأهلي توج بلقب كأس مصر بعد فوزه عن الزمالك بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليهدي جماهيره لقب كأس مصر.

وشهدت المباراة تواجد كوكبة كبيرة من نجوم الفن الرياضة لمتابعة الديربي الأقوى في الشرق الأوسط.