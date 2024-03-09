رسالة مؤثرة لنجم الأهلي بعد الفوز بكأس مصر تُبكي الجماهير.. ما علاقة والده؟

رغم حالة السعادة التي عاشتها جماهير الأهلي، عقب تتويج فريقها بلقب كأس مصر على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز في المباراة النهائية بثنائية نظيفة، إلا أن رسالة مؤثرة من نجم الأهلي كانت كفيلة لتبكيهم بعد ساعات قليلة، من انتهاء المباراة.

أحمد نبيل كوكا، لاعب الأهلي، الذي فقد والده منذ أقل من شهر، حرص على الاحتفاء بلقب الكأس، بعدما ظهر مرتديا قميصا يحمل صورته مع والده الراحل، خلال مراسم التتويج، قبل أن يوجه له رسالة مؤثرة، فماذا قال؟.

كيف أبكى لاعب الأهلي الجماهير عقب التتويج بلقب كأس مصر؟

كوكا نشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، معلقا: «هرجع بالميدالية البيت وإنت مش موجود، ومش هنتصور الصورة بتاعت كل بطولة بكسبها؟ بس هجيلك بيها لحد عندك يا حبيبي وأتصور معاك، الله يرحمك يا بابا».

منشور نجم الأهلي لاقى تفاعلا كبيرا، حيث انهالت الدعوات من آلاف الجماهير، بينما أبدى بعضهم حزنه، حيث كتب أحد المشجعين: «كلامك خلاني أعيط وأفتكر بابا الله يرحمه، ربنا يصبرك وتعيش وتفتكر»، بينما علق آخر: «ربنا يرحم والدك خلف راجل قد المسؤولية، أنا دمعت من كلامك».

https://www.instagram.com/p/C4RKlgnLV1p/?igsh=MTkwOGF5ZDd1NXFkNw==

كوكا يكرم والده الراحل خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

كان كوكا فقد والده الشهر الماضي بشكل مفاجئ، ليقرر تكريمه من خلال ارتداء «تي شيرت» يحمل صورته خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، ليحسم لقب بطولة كأس مصر التي استضافتها المملكة العربية السعودية.