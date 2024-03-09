بعد تألق مصطفى شوبير في قمة الأهلي والزمالك.. ماذا قال عن والديه؟

تألُق ملحوظ أظهره مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونجل الإعلامي الكبير أحمد شوبير، خلال مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك في تحدٍ جديد على لقب كأس مصر، والتي حصدها المارد الأحمر في النهاية.

ماذا قال مصطفى شوبير عن والديه بعد المباراة؟

وعلى الرغم من المشاعر الشديدة التي أظهرتها والدة اللاعب مصطفى شوبير عقب انتهاء المباراة؛ إذ أسرعت بقلب سعيد متلهف نحو ابنها تحتضنه وتحتفل معه بفوز فريقه، وبكونه حافظ على شباكه نظيفة طوال المباراة التي شهدت منافسة شديدة.

«شوبير» صرَّح بعد انتهاء المباراة، في لقاء تليفزيوني له على قناة «ON»، بأن هذه المباراة هي الأولى التي تشهد وجود والديه معه في الاستاد.

وحرص الإعلامي وأحد كبار حراس المرمى السابقين بالقلعة الحمراء أحمد شوبير، على تشجيع نجله وتقوية إرادته وتعزيز ثقته بنفسه قبل خوضه لقاء القمة أمام الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي، من خلال كلمة أرسلها له حملت داخلها كل مشاعر الثقة والحب، هي «Enjoy»، وهو ما أوضحه «شوبير» الأب في حديث له على قناة «ON».

فوز الأهلي في مباراة القمة

جدير بالذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة موسم 2022-2023 التي أُقيمت في السعودية، انطلقت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، وشهدت منافسة قوية بين قطبي الكرة المصرية، حافظ خلالها مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي على شباك فريقه نظيفه، قبل أن يحسم المارد الأحمر الأمر وينهي اللقاء بهدفين نظيفين، سجل الأول اللاعب إمام عاشور من تسديدة قوية في الدقيقة 84، قبل أن يأتي مجدي أفشة ويسجل الثاني في الدقيقة 94.