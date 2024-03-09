فريق عمل مسلسل بابا جه يحتفل بعيلاد ميلاد نسرين أمين

احتفل فريق عمل مسلسل بابا جه بعيد ميلاد الفنانة نسرين أمين إحدى بطلات العمل، حيث تجسد دور زوجة أكرم حسني خلال الأحداث المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل.

عيد ميلاد نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو الاحتفال بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسل بابا جه، وعلقت «شكرا ليكم جميعا».

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من المقرر عرضه في رمضان 2024 بطولة الفنانين أكرم حسني ونسرين أمين وسماء إبراهيم ومحمود البزاوي وفريال يوسف ومحمد أوتاكا والطفلة حور أحمد، وتأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.