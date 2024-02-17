نسرين أمين: «بابا جه» مكتوب بطريقة جيدة جدًا ويناقش قضية مهمة

كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل كواليس تصوير المسلسل الكوميدي «بابا جه» المقرر عرضه في رمضان 2024، مشددة على أنه لم يتم الانتهاء من تصوير المسلسل ويتواصل في شهر رمضان.

«بابا جه» مكتوب بطريقة جيدة

وأوضحت «أمين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذه المسلسل من تأليف وائل حمدي ومكتوب بطريقة جيدة جدًا، ويناقش قضية مهمة وهي دور الأب في الأسرة ويعجبها الفكرة جدًا وحبت المشاركة به، منوهة بأنها تعمل لأول مرة مع الفنان أكرم حسني وهو ما شجعها على الاشتراك في العمل الكوميدي.

المسلسل مبني على القصص أو المغامرات المختلفة

وأشارت إلى أنها تجسد شخصية دور زوجة الفنان أكرم حسني وتعمل في إدارة المدرسة، والمسلسل مبني على القصص أو المغامرات المختلفة والشخصيات مشتركة، منوهة بأن العمل به مجموعة مميزة من الفنانين، مؤكدة أن هذا العمل 15 حلقة فقط وهي أول مرة تشارك في مثل هذه الأعمال.

وأضافت أن الأعمال المكونة من 15 حلقة به تركيز أكبر وتعطي فرصة لكثير من الفنانين وتقدم فرصة عمل لهم، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.