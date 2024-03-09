القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 وقنوات عرضها

48 ساعة تفصل جمهور الدراما المصرية حول العالم عن بدء الموسم الدرامي الأبرز، حيث تتسع قائمة مسلسلات رمضان 2024 وتشمل مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى 20 مسلسلا تعرضون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان، بالإضافة إلى منصة «واتش ات» وفيما يلي تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 وقنوات عرضها.

تعرض شبكة قنوات DMC على شاشتها 7 من مسلسلات رمضان متنوعة ما بين 30 و15 حلقة، منهم 6 أعمال حصرية بالإضافة إلى عمل واحد عرض متزامن، وتتسع قائمة الأعمال الحصرية لتشمل: مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وإخراج محمد سلامة، وهي مسلسلات 30 حلقة، أما مسلسلات الـ 15 حلقة الحصرية تشمل: مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وإخراج محمد علي، مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، بالإضافة إلى مسلسسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين.

5 مسلسلات حصرية على قنوات ON في رمضان 2024

وكشفت شبكة قنوات ON عن قائمة المسلسلات المعروضة على شاشتها في رمضان 2024، وتتضمن 7 مسلسلا من بينهم 5 مسلسلات حصرية وهي مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي وإخراج إسماعيل فاروق، مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني.

كما تعرض قناة CBC في موسم الدراما الرمضانية 7 مسلسلات على شاشتها من بينهم 4 مسلسلات حصرية وهي: مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، ومسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، أما قناة الحياة فتعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان حصريا على شاشتها في رمضان 2024.

صدفة ومليحة ومسار إجباري على 3 قنوات في رمضان 2024

وهناك عدد من المسلسلات التي يتم عرضها بشكل متزامن على عدد من القنوات وتتضم مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج المعروض على قناتي DMC وCBC، كما يعرض على قناة الحياة، بينما يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر ON و CBC بجانب عرضه على قناة الحياة، وهي نفس القنوات التي يعرض عليها مسلسل مليحة بطولة دياب.