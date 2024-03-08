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دراما المتحدة

مصطفى عمار: مسلسلات رمضان 2024 تقدم الدراما الشعبية بشكل لا يسيء للمجتمع

كتب:

محمد عزالدين
09:03 م | الجمعة 08 مارس 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن هناك تنوعا كبيرا في مسلسلات رمضان 2024؛ إذ تتضمن أعمالا تاريخية في «الحشاشين» وعودة «ألف ليلة وليلة» التي بدأنا الاستماع لها منذ الستينيات بصوت الفنانة الرائعة زوزو نبيل، عبر أثير الإذاعة، وبعد ذلك مع المخرج فهمي عبد الحميد بعدما حولها إلى مسلسل درامي، وتعود اليوم بعناصر 2024 بمؤثرات بصرية حديثة.

مسلسل «فراولة» يجسد الدراما الاجتماعية 

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن هناك أكثر من عمل للدراما الشعبية لا تسيء للمجتمع المصري ويقدمها الفنانون مصطفى شعبان وأمير كرارة وأحمد العوضي، بجانب الدراما الاجتماعية في مسلسل «فراولة»، وتجربة شبابية متمثلة في «مسار إجباري»، وبالتالي هناك تنوع.

وقدم رئيس تحرير جريدة الوطن، الشكر للكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس المحتوى الدرامي والمشرف عليه بالشركة المتحدة، مؤكدا أنها بذلت مجهودا كبيرا في اختيار النصوص التي سيشاهدها الجمهور في 2024.

كما وجه «عمار» الشكر أيضا للعمال البالغ عددهم 10 آلاف عامل شاركوا في صناعة هذا الموسم الكبير.

مصطفى عمار: مصر صاحبة اليد العليا في صناعة الدراما

وتابع: «مصر صاحبة اليد العليا في صناعة الدراما منذ ستينيات القرن الماضي، ولدينا أحرف ناس في صناعة الديكور، وأمهر ناس في المونتاج والإخراج والمؤثرات الصوتية، مصر كبيرة وعظيمة للغاية».

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