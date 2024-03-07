علا الشافعي: مسلسلات «المتحدة» في رمضان 2024 متنوعة وتراعي جميع الأذواق

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤول المحتوى الدارمي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الخطة الدرامية لـ«المتحدة» للموسم الرمضاني 2024 تعتمد على التنوع، وتراعي جميع الأذواق.

«مسار إجباري» من التجارب المهمة

وأوضحت «الشافعي»، خلال لقائها ببرنامج، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه في فترات سابقة لم يكن هناك دراما لها علاقة بالشباب أو يتم الاعتماد فيها على أوجه شابه، إلا أن هذا الموسم يتم الاعتماد على الشباب في «مسار إجباري»، وسيُعرض على شاشة الحياة، وهذا المسلسل من التجارب المهمة جدًا، مؤكدة أن هذا الموسم يشهد عودة نجوم مثل الفنان يحيى الفخراني إذ ويخوض تجربة مسلسلات الـ15 حلقة في مسلسل «عتبات البهجة».

وشددت على أن هذه التجربة ليحيى الفخراني مهمة، وهي من إنتاج الدكتور جمال العدل، منوهة بأنه هناك العديد من الأعمال الفنية الأخرى المميزة تعرض على شاشات «المتحدة» خلال شهر رمضان.