قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024 على قناة dmc.. كوميدي وتاريخي واجتماعي

أيام قليلة، وتطل قناة «دي إم سي» بعدد من المسلسلات الاستثنائية، التي تعرض عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني، على أن تشمل قائمة مسلسلات dmc، مزيجًا من الأعمال الحصرية والمشتركة، لتناسب الأذواق كافة، ويتصدرها نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC

مسلسل الحشاشين:

يعرض في رمضان 2024، من بطولة كريم عبد العزيز، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم فتحى عبد الوهاب، وإخراج بيتر ميمى، من الأعمال الضخمة والحصرية التي ستعرض عبر شاشة قنوات dmc، وهو عمل تاريخي يسلط الضوء على جماعة الحشاشين الشهيرة.

مسلسل إمبراطورية ميم:

ضمن قائمة المسلسلات المقرر عرضها على قناة دي إم سي، وهو مسلسل اجتماعي من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، وإخراج محمد سلامة، يُسلط الضوء على صراعات العائلة والسلطة بطريقة خفيفة وبها جانب من الكوميديا، بمشاركة عديد من الوجوه الشابة.

عتبات البهجة:

يطل يحيي الفخراني هذا العام، عبر نافذة dmc بمسلسل عتبات البهجة، بمشاركة عدد من النجوم، في عمل كوميدي اجتماعي يقدم جرعة من البهجة والسعادة.

مسلسل بابا جه:

بطولة أكرم حسنى، فريال يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو أيضًا مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول شاب يُدعى «جه» يتعامل مع مشكلات حياته بطريقة طريفة.

مسلسل فراولة:

ضمن قائمة المسلسلات الحصرية، المقرر عرضها عبر شاشة قنوات دي إم سي، وهو من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، وإخراج معتز التوني، وهو مسلسل اجتماعي يناقش قضايا المرأة والأسرة في إطار كوميدي.

تردد قناة dmc