متى يستحق المٌؤمن عليه إعانة شهرية تٌعادل المعاش؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالة يُمكن للمستحقين للمعاش صرف إعانة شهريا بدون بلوغ المؤمن عليه سن المعاش.

تصرف الإعانة اعتبارا من أول شهر الفقد

ووفقًا للمادة 34 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على أنه يُصرف للمُستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر الذي فُقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكمًا.

إعانة تعادل المعاش

وذكرت المادة أنه إذا كان فقد المُؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتُقدر الإعانة بما يُعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل، والمعاش المُقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتسري على الإعانة أحكام المادة 35 من هذا القانون.

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

متى تعتبر الإعانة معاش؟

وذكرت اللائحة أنه بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.