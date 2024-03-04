أسعار حفلات مدحت صالح في رمضان 2024 بالأوبرا

يعد حفل النجم مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية، أحد أبرز فعاليات برنامج هذا الشهر، والتي أعلنتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والذي يتزامن نصفه الثاني مع شهر رمضان المبارك الذي يبدأ فعليا، وفقا للحسابات الفلكية يوم الاثنين المقبل 11 مارس 2024.

ويقام حفل مدحت صالح في الأوبرا يوم الأحد 31 مارس الجاري، بصحبة الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر، وذلك في الساعة التاسعة والنصف مساء على المسرح الكبير.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح:

وتتيح الأوبرا حجز تذاكر حفل مدحت صالح إلكترونيا، موضحة أسعار الحفل، التي تبدأ من 750 جنيها، و1000 جنيه، و1500 جنيه، و1700 جنيه.

رابط حجز تذاكر مدحت صالح

ومن أبرز شروط حضور حفل مدحت صالح في الأوبرا التالي:

- عند دخول المسرح الكبير الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، مع الالتزام بارتداء البدلة كاملة «جاكيت وكرافتة»

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- يجري غلق أبواب قاعة العرض، وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.

ويمكن حجز تذاكر حفل مدحت صالح من هنا.